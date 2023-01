Liittyykö tämä elokuva ravintola Noman sulkeutumiseen? Villejä spekulaatioita somessa: "Varaan pöydän viimeiselle illalliselle, ja…"

Redzepi taustoitti lopettamispäätöksen syitä laajemmin New York Timesin haastattelussa . Keittiömestarin mukaan Noman tasoisen fine dining -ravintolan ruoan tekeminen vaatii niin paljon työvoimaa, että toimintaa on yksikertaisesti mahdotonta pyörittää kestävästi. Ravintola onkin hyödyntänyt työvoimassaan paljon matalapalkattuja työntekijöitä sekä harjoittelijoita

Nomalla ja The Menu -elokuvalla yhteys?

The Menu -elokuva kertoo ylellisestä Michelin-tasoisesta ja hinnakkaasta ravintolasta, johon vain harvoilla ja valituilla on pääsy.

Ravintolan asiakkaat matkustavat syrjäiselle saarelle nautiskelemaan kalliista maistelumenusta, jonka on valmistanut kuuluisa kokki. The Menu on satiiri ravintola-alasta ja himokulinaristeista, mutta mukana on myös shokeeraavia käänteitä ja jännityselokuvan elementtejä.