Lotta löysi varastosta K-kaupan mainoksen vuodelta 2003 – sisältö löi ällikällä

Videolla nähdään lähes uskomattoman kuuloisia mainoshintoja elintarvikkeille: K-kaupassa on myyty esimerkiksi tuoretta siikaa 3,90 euron ja norjalaista lohifilettä 3,95 euron kilohintaan. Nykypäivänä lohifileen kilohinta on helposti useita kymmeniä euroja.

Koska mainoksen hinnat ovat suorastaan ällistyttävän edullisia, moni epäili Lotan videota jopa huijaukseksi. Todisteeksi videon aitoudesta Lotta julkaisikin toisen videon, jossa lehti näkyy kokonaisuudessaan. Mainos on peräisin heinäkuussa 2003 julkaistusta Kokkola-lehdestä, jonka Lotta kertoo löytäneensä sattumoisin varastostaan. Lotan hittivideosta kertoi aiemmin Iltalehti.

Näin ruokien hinnat ovat 20 vuodessa nousseet

Kuluttajaviraston vanhoista ruokakorivertailuista selviää, että ruoan hinta on todella ollut eri tasolla 20 vuotta sitten. Viraston hintavertailuja esitellään muun muassa 2009 julkaistussa Pirkanmaan ammattikorkeakoulun opinnäytetyössä .

Hintataulukosta on nähtävillä, että vuonna 2003 S-marketissa on myyty esimerkiksi rasvatonta maitoa 0,55 euron litrahintaan ja Valion Polar -juustoa (15 %) 7,13 euron kilohintaan. Molempien tuotteiden kilohinnat ovat lähes tuplaantuneet 20 vuodessa. Sen sijaan perinteisen Juhla Mokka -paketin (500 g) on voinut vuonna 2005 saada kaupasta 1,35 euron hinnalla, kun tänä päivänä hinta hipoo kuutta euroa.