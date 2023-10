Yllättävä tieto makaronipulasta – tyhjiin hyllyihin myös toinen syy: "Kukaan ei voinut ennakoida"

MTV Uutisten Makuja-ruokasivuilla on aiemmin uutisoitu laajasti suomalaiskauppoja riivaavasta makaronipulasta. Ruokakauppojen hyllyt tyhjenivät kesän alussa makaroneista pastavalmistajan tiedottaessa jättimäisestä takaisinvedosta .

– Tiedämme, että kysyntä on erityisen kovaa nyt, koska pulaa tuotteista on ollut pitkään. Hyllyille laitettu pasta napataan nopeasti ja löytää tiensä kuluttajien keittiöihin ja kaappeihin. Kaiken kaikkiaan on vaikea ennustaa, milloin tilanne kaupoissa palautuu normaaliksi, mutta todennäköisesti siihen menee vielä jonkin aikaa, Myllyn Parhaalta kerrottiin syyskuussa MTV Uutisille.