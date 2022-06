Lihansyöjien raati testasi 9 erilaista vegemakkaraa – selkeän suosikin lisäksi mukaan mahtui järkytyksiä: "Kenenkään ei pitäisi ikinä koskea tuohon"

Lihamakkaroiden tapaan myös kasvismakkaroihin on tullut viime vuosina valtavasti lisää valinnanvaraa. Makkaroita valmistetaan muun muassa tofusta, vöneristä, herneproteiinista, herkkusienestä, soijaproteiinista, osterivinokkaasta ja perunatärkkelyksestä.

KATSO MYÖS VIDEO: Halpa vs. kallis: Voiko halpa grillimakkara päihittää lihaisan kyrsän? Artikkeli jatkuu videon alla.

Halpa vs. kallis -sarjan jaksossa vertailussa grillimakkarat.

Testiraati yllättyi hyvin vaihtelevasta tasosta

Yhtä mieltä raati oli kuitenkin parhaimmasta makkarasta sekä parista sellaisesta, joita he eivät voisi suositella yksinkertaisesti kenellekään.

Makkarat on listattu maistelujärjestyksessä.

Raadilla selkeä suosikki

Makuraadin selkeäksi suosikiksi nousi tesissä Pirkan Vegemakkara, josta raatilaiset eivät välttämättä olisi edes tajunneet, että kyseessä on kasvismakkara.

1. Makuliha Makukeittiö kasvismakkara

– Minusta tuoksu on ihan ok, mutta maku on melko jauhoinen.