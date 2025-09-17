Legendaarinen texmex-ravintola Santa Fé on haettu yritysaneeraukseen.

Vuonna 1991 toimintansa aloittanut helsinkiläisravintola Santa Fé on haettu yrityssaneeraukseen. Asiasta kertoi ensimmäisenä Kauppalehti.

Maksukyvyttömyysrekisteristä selviää saneerausmenettelyhakemuksen tulleen vireille Helsingin käräjäoikeudessa 15.9.2025.

Ravintolan sivuilla kerrotaan Santa Fén avanneen ovensa texmex-ravintoloiden ensimmäisessä aallossa vuonna 1991, keskellä Suomen synkintä lamaa. Siitä asti ravintola on toiminut Helsingin paraatipaikalla osoitteessa Aleksanterinkatu 15.

Santa Fé nousi uutisotsikoihin muun muassa vuonna 2012, kun poptähti Madonnan lapset bongattiin ravintolan terassilla syömässä. Madonna konsertoi tuolloin muutamaa päivää aiemmin Helsingin Olympiastadionilla.

Kauppalehti: Omistajalla uskoa tulevaan

Kauppalehden mukaan ravintolan liikevaihto koki kovan kolauksen erityisesti koronapandemian johdosta. Vuonna 2024 ravintola teki yli 165 000 euron nettotappiot.

Yhtiön omistaja Henri Klimscheffskij kertoo Kauppalehdelle saneerauksen suurimmaksi syyksi ravintola-alan heikon tilanteen, kuluttajien ostovoiman heikkenemisen ja heikon kesäsesongin. Terassikauppa kärsi kylmästä alkukesästä, eikä se elpynyt tarpeeksi hellesäälläkään.

Omistaja kuitenkin uskoo yrityssaneerauksen vielä pelastavan ravintolan.

Muistatko vielä Cantina Westin?

Aikakautensa texmex-huumaa edusti myös vuonna 1990 avattu helsinkiläisravintola Cantina West.

Cantina West oli Suomen ensimmäinen texmex-ravintola ja koko texmex-ruokakulttuurin edelläkävijä. Vahvasti maustettu texmex-ruoka oli 1990-luvulla jännittävä uutuus suomalaisille. Ravintola kertoi vuonna 2019 tiedotteessaan, että ideat ruokalistalle haettiin Amerikan mantereelta. Henkilökunnalle piti myös opettaa, mikä ero on fajitaksilla, burritoksilla ja tacoilla.

Ravintola muistetaan myös juomistaan ja tuli tunnetuksi slammer-tytöistä, jotka kiersivät pöydissä kaupittelemassa tequilaa huutojen kera. Lavalla soittivat vauhdikkaat jenkkibändit illasta toiseen.

Cantina West sulkeutui vuonna 2019.

