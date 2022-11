Legendaarinen Subwayn tuote poistettiin yllättäen myynnistä Suomessa

Kustannusten nousu syynä tuotteen poistumiseen

Edelleen myynnissä Ruotsissa

Päivän Subi -kampanjaleipää on myyty muissakin maissa, ja esimerkiksi Ruotsin Subwayn listoilta näyttäisi edelleen löytyvän "Sub of the Day" 39 Ruotsin kruunun hintaan. Suomen Subway satsaa sen sijaan jatkossa kanta-asiakasohjelmaansa, jota kautta erilaisia tarjousleipiä voi edelleen löytää.