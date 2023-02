Legendaarinen pizzeria Dennis tekee paluun – tämän hetken trendipizzaa sieltä ei saa: "En halua syöttää asiakkaille..."

Viime marraskuussa uutisoitiin vuonna 1975 perustetun, legendaarisen turkulaisen pizzeriaketju Dennisin konkurssiin hakeutumisesta.

Pizzerian alun perin Turkuun perustanut, nyt 78-vuotias Dennis Rafkin myi enemmistön pizzeriaketjustaan sijoitusyhtiölle vuonna 2008. Muutamia vuosia myöhemmin myös Dennisin poika Kim Rafkin luopui omasta osuudestaan.

Pizzakeisarina tunnettu Dennis Rafkin suri MTV Uutisten haastattelussa viime vuonna "elämäntyönsä konkurssia", mutta näki kuitenkin myös valoa tunnelin päässä. Rafkinit ryhtyivät toimeen ja päättivät vielä pelastaa perheyrityksen nimen.

Rafkinit saivat elämäntyönsä takaisin

Lopulta suunnitelmat konkretisoituivat: brändi ostettiin takaisin konkurssipesältä ja legendaarinen pizzeria Dennis on keväällä avautumassa alkuperäisiin ravintolatiloihinsa Turun Linnankadulle.

Uudesti syntynyttä Dennisiä pyörittää poika Kim, mutta isä Denniskin aikoo omien sanojensa mukaan olla vahvasti mukana taustajoukoissa. Dennis kertoo MTV Uutisille olevansa erityisen iloinen siitä, että perhe sain neuvoteltua kymmenen vuoden vuokrasopimuksen niin sanottuun vanhaan Denniksen taloon.

– Kyllä siinä oli kova vääntö. Ravintolatilalle oli paljon ottajia. Mutta me voitimme sen taistelun, ja se oli hieno juttu.

Tällä hetkellä ravintolatiloissa toimii Noho Partnersin ravintola Hook, joka muuttaa Denniksen sopimuksen myötä uusiin tiloihin.

Vanha Dennis tulee takaisin: "Ruutupöytäliinat, koripullo-viinipullot ja valkosipuleita seiniin"

Pizzeria Denniksen on määrä avata ovensa toukokuun aikana. Suunnitelmissa on palauttaa pizzeria takaisin vanhaan loistoonsa.

– Ensinnäkin sisustus halutaan tehdä sellaiseksi, kun meillä on ollut aikoinaan: ruutupöytäliinat, koripullo-viinipullot ja valkosipuleita seiniin. Emme me halua tehdä tällaista trendiravintolaa, missä kaikki on samanlaista, Dennis Rafkin kertoo MTV Uutisille.

Ravintolaan on palaamassa Rafkinin mukaan myös vanhaa henkilökuntaa, muun muassa 35 vuotta tarjoilijana Denniksessä aikoinaan työskennellyt, asiakkaiden rakastama Pauli. Kaiken kaikkiaan tavoitteena on tehdä ravintolasta "vanha kunnon Dennis", eli aito italialainen ravintola.

Myös ravintolan reseptiikassa luotetaan vanhoihin, hyväksi todettuihin juttuihin: esimerkiksi trendikästä napolilaista pizzaa ei Denniksessä tulla tarjoilemaan.

– Tehdään meidän tyyppistä pizzaa, mikä meidän mielestä on parasta: ohutpohjaista ja reilusti tavaraa, ja nimenomaan tavaraa reunoja myöten täyteen. Nythän on näitä napolilaisia kohottettuja pullia, ja minä en halua syöttää asiakkaille pullaa, vaan haluan syöttää sellaista pizzaa, jossa on myös tavaraa.

Vanhoja suosikkipizzoja takaisin listalle

Dennisin ruokalistalle on Rafkinin mukaan tulossa ainakin vanhoja tuttuja suosikkipizzoja, jotka ovat saaneet nimensä muun muassa paikallisilta julkkiksilta. Yksi pizzoista kantaa esimerkiksi jääkiekkoilija Saku Koivun nimeä.

– Saku itse sen aikoinaan suunnitteli. Onhan meillä näitä (julkkisten pizzoja) vaikka kuinka paljon. He ovat itse ne suunnitelleet, tulleet ne meille tekemään ja sitten pizzat ovat tulleet listalle. Tom Jones kävi meillä syömässä parikin kertaa, mutta hän ei lähtenyt suunnittelemaan pizzaa, Dennis Rafkin muistelee.

Rafkin kertoo saaneensa Dennis-ravintolan paluusta pelkästään positiivista palautetta sosiaalisessa mediassa.

– Alahan on pirun vaikea ja henkilökuntaongelmat on suuria, mutta me uskomme tähän ja sen takia lähdimme kuvioon mukaan. Toivotaan parasta!

Katso myös video: Näin Dennis Rafkin kommentoi viime marraskuussa "elämäntyönsä konkurssia"

3:09 Pizzakeisari Dennis Rafkin suunnitteli marraskuussa 2022 nimeään kantavan ravintolaketjun pelastamista.