Kohuttu ED-energiajuoma katoaa suomalaiskaupoista – juomiseen olisi tarvinnut käyttöohjeet

Hartwallin poikkeuksellisen vahva energiajuoma oli liian väkevää.

Näyttävästi markkinoille tullut poikkeuksellisen vahva energiajuoma on katoamassa markkinoilta kaikessa hiljaisuudessa. Syynä on se, että juoma sisältää liian paljon kofeiinia.

Kyseessä on ED Double Caffeine -niminen energiajuoma. Puolen litran energiajuomapullossa on yhteensä 320 milligrammaa kofeiinia. Se tarkoittaa 64 milligrammaa kofeiinia sataa millilitraa kohden. Ruokavirasto katsoo, että tänä vuonna markkinoille tullut uutuusenergiajuoma on liian vahvaa.

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen EFSA:n mukaan terveen aikuisen kofeiinin turvallinen enimmäismäärä on 200 milligrammaa kerta-annoksena ja 400 milligrammaa päiväannoksena. Yhdessä pullossa on siis enemmän kuin turvalliseksi määritelty kerta-annos.

Pullollista ei olisi saanut nauttia kerralla

Energiajuomaa on markkinoitu mainiten, että sitä ei ole tarkoitettu nautittavaksi kerralla, vaan useammassa erässä. Tämä ei Ruokaviraston mukaan kuitenkaan muuta asiaa, koska energiajuomien tyypilliseksi kerta-annokseksi on mielletty annospakkaus, jossa tuote myydään.

– Kyseessä on tavanomaisesti sellaisenaan nautittava virvoitusjuomatyyppinen elintarvike, jonka käyttöön ei perinteisesti ole tarvittu käyttöohjetta, eikä keskivertokuluttaja siten välttämättä ymmärrä etsiäkään mahdollisia varoitusmerkintöjä ja käyttöohjeita pakkauksesta, Ruokavirastosta katsotaan.

– Kuluttajan ei voida olettaa tietävän, mikä määrä kofeiinia on turvallinen kerta- tai päiväannoksena, eikä ole kohtuullista edellyttää kuluttajan huomaavan, että hänen tulisi mitata ja nauttia 500 millilitran pullosta korkeintaan 3 desin tai 2,5 desin kerta-annos voidakseen käyttää tuotetta turvallisesti.

Virasto kiinnittää huomiota myös siihen, että vaikka tuotetta ei markkinoida lapsille ja nuorille, käyttävät kyseiset ryhmät energiajuomia runsaasti.

Ruokavirasto: Tuotteessa suuri riski kofeiinin haittavaikutuksille

Ruokavirasto oli sitä mieltä, ettei ED Double Caffeine täytä yleisen elintarviketurvallisuusasetuksen edellytyksiä, ja sen markkinoille saattaminen nykyisessä annoskoossa on lopetettava. Viranomaista huoletti tuotteessa se, että kuluttaja voisi huomaamattaan tulla nauttineeksi kerralla liikaa kofeiinia.

– Ruokaviraston näkemyksen mukaan ED Double Caffeine -energiajuoman osalta on suuri riski, että kuluttajat saavat tuotetta nauttiessaan tietämättään kofeiinia yli turvallisen kerta-annoksen ja altistuvat kofeiinin haittavaikutuksille.

Jotta tuote voisi palata kauppoihin, tulisi Ruokaviraston mukaan joko sen kofeiinipitoisuutta pienenentää tai tuotetta pitäisi myydä pienemmässä annoskoossa.

Kyse on tiettävästi ensimmäinen kerta, kun Suomessa tarjolle on tullut tuote, jossa on yhdessä annoksessa mahdollista ylittää turvalliseksi katsottu kofeiinin määrä. Ruokavirastosta kerrotaan MTV Uutisille, että vastaaviin tapauksiin on kuitenkin puututtu ulkomailla.

Hartwall: Asiakkaat kaivanneet kadonnutta juomaa

MTV Uutisten haltuunsa saamista asiakirjoista selviää, että energiajuoman markkinoille tuonut virvoitusjuomayhtiö Hartwall on ryhtynyt toimenpiteisiin viranomaisten puuttumisen takia.

Joulukuussa lähettämässään vastineessa yhtiö kertoo viranomaisille, että juoman kofeiinipitoisuus lasketaan 40 milligrammaan 100 millilitraa kohden, jolloin yhdessä puolen litran pullossa on 200 milligrammaa kofeiinia. Lisäksi tuotteen nimi vaihtuu muotoon ED Extra Caffeine No Sugar.

Yritys kertoo lisäksi, että tuotteen valmistus lopetettiin ja viimeisen kerran sitä toimitettiin jälleenmyyjille marraskuun puolivälissä.

Hartwall kertoo myös, että tuotteen katoaminen kylmäkaapeista on poikinut sille runsaasti kyselyitä niin asiakkailta kuin kuluttajilta. Mahdollisten jäljellä olevien tuotteiden vuoksi se kertoo toimittaneensa tai tällä viikolla toimittavansa tiedotteen tuotemuutoksesta.

– Tiedotteen liitteenä toimitetaan ohje kofeiinin turvallisesta käytöstä sekä tulostettava materiaali, jossa kehotetaan kuluttajaa huomioimaan maksimikerta-annostusohjeistus, Hartwall kertoo.

Ruokavirastosta kerrotaan, että he pitävät hyvänä, että yhtiö itsenäisesti päätti puuttumisen jälkeen ratkaista väkevään energiajuomaan liittyvän ongelman.

Energiajuoman sivuilla kerrotaan, että tuotteeseen on joulukuussa tehty muutoksia ja juoma poistuu vähitellen myynnistä vuodenvaihteen aikana, ja sen tilalle tulee korvaava, laimeampi tuote.

