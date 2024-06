Kari Aihinen kokee tulleensa väärinymmärretyksi: "Minä en syrji ketään!"

– Mä sanon, että niistä on 40 semmoista nimeä, ketä ei pysty kerralla sanomaan oikein, että siellä on hyvin paljon ulkomaalaisia. Siitä mä oon myöskin erikoinen ravintoloitsija, että yhtä Portugalin lahjaa lukuun ottamatta mulla on Rosterissa täysin suomenkielinen ja suomea puhuva henkilökunta, Aihinen sanoi ja jatkoi vielä:

– Sillä ei ole mitään sillä tavalla merkitystä, mutta kaikki tämmönen työlainsäädäntö, moraalit, asenteet, käsitteet, uskonnolliset jutut… jos vertaan vaikka Roster Helsinkiä, kun mulla oli pahimmillaan sanotaan vaikka suoraan 7 eri kansalaista keittiössä ja siellä tulee hyvin helposti mies-naiskeskustelut ja kuka on esimies: "Mä en tuolta ota mitään vastaan, aina on tehty näin."

Somessa kuohuu: " Rakenteellinen rasismi elää ja voi hyvin"

Kari Aihinen kommentoi kohua: "Minä en syrji ketään!"

– Pointtini oli, että olen tehnyt elämässäni jotain oikein, koska haimme ravintolaani yhtä tarjoilijaa, saimme yli 50 hakemusta. Hakemusten määrä kertoo siitä, että ihmiset haluavat tehdä töitä kanssani. Minulla on suomea puhuva ja suomea ymmärtävä henkilökunta, mutta se ei tarkoita sitä, että kaikki työntekijäni olisivat kantasuomalaisia. Ei ole varmaan yhtään ravintolaa, missä henkilökunta olisi pelkästään kantasuomalaisia. Henkilökuntani puhuu ja ymmärtää suomea niin, että haastavatkin asiakastilanteet sujuvat. On tärkeää ajatella asiakkaiden turvallisuutta, ja hengenvaarallisten ruoka-aineallergioiden väärinymmärtäminen olisi katastrofaalinen asia. Niissä tilanteissa myös mahdollisesti asiakkaan puolelta nousevalla kielimuurilla voi olla hengenvaarallinen lopputulos. Siksi suomen kielen osaaminen ja ymmärtäminen ovat tärkeitä asioita.

– Minua käytetään usein työpaikkailmoitusten kasvona, koska olen julkisuudesta tuttu henkilö ja ihmiset tuntevat minut. Varsinaista rekrytointiprosessia hoitavat eri ihmiset. Ihmiset, joiden tiimeissä rekryn kautta valitut henkilöt tekevät töitä. Minä annan viimeisen hyväksynnän yhdessä prosessia hoitaneen henkilön kanssa, joka on myös haastatellut hakijat. Kommentillani tarkoitin sitä, että ravintoloihini hakee töihin niin paljon ihmisiä, että on mahdollisuus valita hakijoista osaamiseltaan parhaat henkilöt.

– Olen äärimmäisen pahoillani kommenttieni aiheuttamasta mielipahasta. Kommenttejani on irrotettu asiayhteydestä ja käännetty toisenlaiseksi kuin mitä niillä tarkoitettiin. Nyt koko aihe elää omaa elämäänsä sosiaalisessa mediassa. Minä en syrji ketään! Minulla on töissä ulkomaalaisia ihmisiä, tulee aina olemaan. Asia on lähtenyt aivan laukalle, ja toivon tilanteen rauhoittuvan. Haluan painottaa, että minulle henkilökunta on kuin perhettä, ja siinä perheessä on tilaa jokaiselle – minulle taidot ja halu tehdä parasta ovat tärkeimmät asiat.