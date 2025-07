Trumpin toive kuultiin: Uusi kokis jenkkimarkkinoille

Yhtiö on paljastanut todelliset aikeensa sen jälkeen, kun Donald Trump julisti neuvotelleensa reseptimuutoksen ikoniseen juomaan.

Virvoitusjuomayhtiö Coca-Cola Company vahvistaa julkistavansa uuden ruokosokerilla makeutetun version Coca-Colasta. Yhtiö kertoo asiasta tiistaina julkaistussa tulosraportissa.

Yhtiö suunnittelee panevansa uuden version juomasta myyntiin Yhdysvaltojen markkinoilla ensi syksynä.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump julisti hiljattain Coca-Colan luopuvan maissisiirapista makeutusaineena, mutta yhtiö ei heti vahvistanut tehneensä tällaista päätöstä.

Ilmeisesti uusi versio Coca-Colasta ei kuitenkaan tule korvaamaan maissisiirapilla makeutettua tuotetta. Yhtiö sanoo ruokosokeriversion tulevan uutena tuotteena täydentämään yhtiön olemassa olevaa tuotevalikoimaa.

Ruokosokeria käytetään Coca-Colan makeutuksessa jo esimerkiksi Meksikossa, Isossa-Britanniassa ja Australiassa.

Pullo meksikolaista Coca-Colaa voi maksaa Yhdysvalloissa kaksi kertaa enemmän kuin pullo maissisiirapilla makeutettua juomaa, kertoo brittimedia Guardian.

Trumpin hallinto on ajanut lisäaineiden vähentämistä yhdysvaltalaisissa elintarvikkeissa. BBC:n mukaan Yhdysvaltain terveysministeri Robert F. Kennedy Jr. on kritisoinut yhdysvaltalaisten sokerin kulutusta.

Yhdysvaltalaismedia CNN:n haastatteleman asiantuntijan mukaan ruokosokerilla makeutettu Coca-Cola ei ole yhtään sen terveellisempää kuin maissisiirapilla makeutettu versio.

Eva Greenthal Center for Science in the Public Interest -järjestöstä sanoo, että Trumpin hallinnon tulisi keskittyä sokerin määrän vähentämiseen Yhdysvalloissa myytävissä elintarvikkeissa.

– Sokerin vaihtaminen toiseen ei tee limusta terveellisempää, Greenthal sanoo.

Suomessa Coca-Colaa valmistava Sinebrychoff kertoo juoman sisältävän sokeria.