Kohukokki Kozeen Shiwan tänään MTV:n suorassa lähetyksessä

Kozeen Shiwan Viiden jälkeen
Kozeen Shiwanin Michelin-ravintola sulkeutui yllättäen elokuussa. Nyt kohukokki kommentoi aasiaa suorassa MTV:n lähetyksessä. MTV
Julkaistu 26.08.2025 09:38

Petra Tuominen

petra.tuominen@mtv.fi

Michelin-kokki Kozeen Shiwan kommentoi tiistaina tähtiravintolansa sulkeutumiseen liittyviä kiemuroita suorassa MTV:n lähetyksessä.

MTV Uutiset kertoi elokuussa helsinkiläisen Michelin-ravintola The Room by Kozeen Shiwanin sulkeneen äkillisesti ovensa.

Hämmennystä lopettamiskeskustelun lomassa aiheuttivat myös ravintolan anniskelulupakuviot.

Myöhemmin Kozeen Shiwan itse kertoi, miksi ravintolan toiminta loppui vedoten muun muassa omaan jaksamiseensa.

Kozeen Shiwan saapuu tiistaina MTV:n suoraan Viiden jälkeen -lähetykseen haastatteluun ja avaa tarkemmin ravintolan lopettamiseen liittyviä asioita.

Michelin-kokki Kozeen Shiwan Viiden jälkeen -ohjelmassa MTV3-kanavalla ja MTV Katsomossa tiistaina 26.8. klo 17.15 alkaen.

Lue lisää: Kozeen Shiwanin ravintola sulkeutui yllättäen 

