Yhä harvempi nuori syö kouluruokaa. Ruokakasvatusyhdistys Ruukku ry muistuttaa vanhempien vastuusta.

THL:n tuoreiden kouluterveyskyselyiden perusteella puolet 8.–9.-luokkalaisista tytöistä (51 prosenttia) ja yli kolmannes pojista (37 prosenttia) ei syö koululounasta päivittäin. Oppilaista 7 prosenttia ei syö kouluruokaa lainkaan.

Ruokakasvatusyhdistys Ruukku ry nostaa tiedotteessaan esiin syömättömyydestä aiheutuvat haitat. Yhdistyksen mukaan seurauksena ovat väistämättä keskittymysvaikeudet ja levottomuus iltapäivän oppitunneilla.

"Ketään ei voi pakottaa syömään, mutta..."

Osalta oppilaista jää myös aamupala syömättä, jolloin koulupäivä suoritetaan tyhjällä vatsalla tai ravitsemuksellisesti heikoilla kaupan eväillä.

– Tyhjällä vatsalla ei opi. Liian vähäinen energiansaanti voi myös johtaa ahmintatyyppiseen syömiseen myöhemmin päivän aikana, muistuttaa toiminnanjohtaja Silja Varjonen Ruokakasvatusyhdistys Ruukusta tiedotteessa.

Miksi kouluruokaa ei syödä? Syömättömyyden taustalla on useita syitä: ruokailutilanne voidaan kokea ahdistavaksi, ja erityisesti tytöillä voi esiintyä painetta syödä mahdollisimman vähän. Myös kouluruoan maku ja laatu sekä koululounaan liian lyhyt kesto vaikuttavat päätökseen olla syömättä.

Yhdistyksen mukaan yläkoululaisille annetaan liikaa vastuuta omasta syömisestään. Koulussa syömisen pitäisi olla yhtä itsestään selvää kuin oppitunneilla käyminenkin.

– Ketään ei voi tietenkään pakottaa syömään, mutta olisi tärkeää luoda kouluun kulttuuri, jossa arvostetaan ruokailua ja pidetään itsestäänselvyytenä, että kaikki osallistuvat, Varjonen sanoo.

Vanhemmillakin vastuu

Lasten vanhemmilta Varjonen toivoo jämäkämpää otetta:

– Puhu lapsellesi kouluruoasta arvostavasti, älä anna rahaa eväisiin ja kysy päivittäin, kävikö hän ruokalassa ja mitä söi. Kouluruoka on upea, maksuton palvelu, jota kannattaa hyödyntää.

Katso myös: Miten kouluruoka oikeati maistuu lapsille?

8:56 MTV vieraili elokuussa helsinkiläisessä Maatullin koulussa.