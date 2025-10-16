Kovaksi keitetty kananmuna voi helposti lipsahtaa "surumunaksi".

Olet ehkä joskus huomannut kananmunia keitettyäsi erikoisen väri-ilmiön. Jos munan keltuaisen ympärille ilmestyy vihreä rengas, kertoo se jotain kananmunan keittoajasta.

Liian pitkään kypsennetty kananmuna muuttuu helposti kumiseksi ja kuivaksi. Pitkä keittoaika voi johtaa myös vihertävään rinkulaan keltuaisen läheisyydessä.

– Tämä niin kutsuttu "surumuna" syntyy siitä, kun kananmunan valkuaisen rikkivety ja keltuaisessa oleva rauta reagoivat, kananmunia tuottavan Kultamunan sivuilla selvennetään.

Jos haluat keittää kovan kanamunan, sopiva keittoaika on noin 10 minuuttia, jos lisäät munan kiehuvaan veteen. Pehmeä kananmuna valmistuu 6–7 minuutissa ja löysä 4–5 minuutissa.