Kovaksi keitetty kananmuna voi helposti lipsahtaa "surumunaksi".
Olet ehkä joskus huomannut kananmunia keitettyäsi erikoisen väri-ilmiön. Jos munan keltuaisen ympärille ilmestyy vihreä rengas, kertoo se jotain kananmunan keittoajasta.
Lue myös: Annen munajärkytys: "Mitä meille oikein myydään?"
Tätä tarkoittaa "surumuna"
Liian pitkään kypsennetty kananmuna muuttuu helposti kumiseksi ja kuivaksi. Pitkä keittoaika voi johtaa myös vihertävään rinkulaan keltuaisen läheisyydessä.
– Tämä niin kutsuttu "surumuna" syntyy siitä, kun kananmunan valkuaisen rikkivety ja keltuaisessa oleva rauta reagoivat, kananmunia tuottavan Kultamunan sivuilla selvennetään.
Jos haluat keittää kovan kanamunan, sopiva keittoaika on noin 10 minuuttia, jos lisäät munan kiehuvaan veteen. Pehmeä kananmuna valmistuu 6–7 minuutissa ja löysä 4–5 minuutissa.
Kananmunissa voi esiintyä myös muita luontaisia kosmeettisia virheitä, jotka saavat epäilemään munan syöntikelpoisuutta. Keltuaisessa saattaa olla joskus esimerkiksi punaisia veripilkkuja tai valkuaisessa lihapilkkuja.
Lue myös: Voiko kananmunaa syödä, jos kuori on röpelöinen, keltuainen on epäilyttävän tumma tai siinä on punainen piste? Tätä ”munavirheet” oikeasti tarkoittavat
Katso myös, miten kananmuna kannattaakin rikkoa
0:46Katso videolta munaniksi!