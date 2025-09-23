Ketsuppia myydään niin halvalla, että voiko se olla edes mahdollista? Testasimme kauppojen halvimmat ketsupit.

Halpa vs. kallis -sarjan Halpa vs. halpa -erikoiskaudella maistellaan ja vertaillaan kauppojen halvimpia tuotteita.

Jaksoissa otetaan vertailuun K- ja S-ryhmän sekä Lidlin omien merkkien ruokia ja juomia. Mukana on siis muun muassa Xtraa, Coopia, K-Menua, Pirkkaa, Milbonaa ja Dulanoa.

Tällä kertaa Fannin ja Petran maistelussa olivat kauppojen halvimmat ketsupit. Selvisi, että kilon ketsuppipullon voi saada halvimmillaan 0,35 eurolla.

– Olen järkyttynyt, raadista kommentoitiin epäilyttävän halpaa hintaa.

Mikä halvoista ketsupeista on paras? Katso videolta voittaja!