Onko hapankorpuissa eroja? Testasimme kauppojen halpishapankorput.

Halpa vs. kallis -sarjan Halpa vs. halpa -erikoiskaudella maistellaan ja vertaillaan ainoastaan kauppojen halvimpia tuotteita.

Mukana makutesteissä on aina S- ja K-ryhmän sekä Lidlin omien merkkien ruokia ja juomia. Maistelussa on siis muun muassa Xtraa, Coopia, K-Menua, Pirkkaa, Milbonaa ja Dulanoa.

Sarjan tuoreimmassa jaksossa testailtiin halvimpia hapankorppuja. Samalla pohdittiin myös hapankorppujen terveellisyyttä.

Mikä halpishapankorpuista on paras? Katso videolta voittaja!

Katso kaikki Halpa vs. kallis -jaksot MTV Katsomossa!

Lue myös: