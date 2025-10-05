Syksy on kurpitsaruokien kulta-aikaa! Ostoskoriin kannattaa nyt napata esimerkiksi huokean hintaista ja herkullista myskikurpitsaa.

Erilaiset kurpitsat ovat yleistyneet suomalaiskauppojen hevi-osastoilla. Monet hankkivat näyttävän oransseja kurpitsoja koristeiksi esimerkiksi halloween-juhliin. Erilaisia kurpitsoja kannattaa kuitenkin hyödyntää ehdottomasti myös ruoanlaitossa.

Kurpitsan sesonki on syksyllä parhaimmillaan, ja kotimaisena on saatavilla monipuolisesti erilaisia kurpitsoja, kuten myskikurpitsaa.

– Kurpitsa on kotikeittiön moniottelija ja yllättäjä! Perinteisen pikkelssin lisäksi kurpitsa taipuu moneen, lisukkeeksi, pehmoiseksi keitoksi, jopa jälkiruokiin tai ihanaksi pääruoaksi sinällään, MTK:sta muistutettiin jo vuonna 2022.

Myskikurpitsaa tarjouksessa helsinkiläisessä ruokakaupassa lokakuussa 2024.MTV

Myskikurpitsa eli butternut squash sopii monenlaisiin ruokiin aina pastoista sosekeittoihin. Parhaimmillaan sitä myydään ruokakaupoissa noin euron kilohintaan.

Myskikurpitsan hedelmälihaa voi käyttää esimerkiksi risottoihin, sosekeittoihin ja leivontaan. Myskikurpitsa soveltuu hyvin makeisiin jälkiruokiin ja piirakoihin. Myös puhdistetut siemenet on helppo hyödyntää paahtamalla. Paahdetut kurpitsansiemenet tuovat rapeutta keiton päälle ripoteltuna. Lähde: Martat