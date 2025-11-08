Miten tehdään täydellisiä joulutorttuja? Kotitalouden lehtori jakaa parhaat vinkkinsä.

Pikkujoulukausi on jo käynnissä, ja sehän tarkoittaa sitä, että voi hyvällä omallatunnolla leipoa joulutorttuja sekä pipareita.

Huomenta Suomessa selvitettiin perjantaina, miten valmistuvat täydelliset joulutortut. Kotitalouden lehtori Anu Heinaron mukaan pahin virhe on lähteä taittelemaan pakasteesta otettua torttutaikinaa liian kylmänä.

– Valmistaikinan tulee olla sulatettu niin, että se on optimaalinen leivontaan.

Liian kylmä ja jäykkä taikina katkeilee taitettaessa. Jos taikina on sen sijaan päässyt liian lämpimäksi, on muotoilu niin ikään hankalaa. Siksi esimerkiksi mikrossa sulattaminen voi olla huono idea.

– Otan huoneenlämpöön pellille leivinpaperin päälle pakastelevyt ehkä noin puolisen tuntia ennen. Sitten ne ovat aika hyviä.

Lehtitaikina, torttutaikina vai voitaikina – mistä taikinasta joulutortut kannattaa leipoa? Katso videolta vinkit!