Katso ohjet kinkun valmisteluun, paistoon ja kuorrutteen tekemiseen. MTV
Julkaistu 12.12.2025 09:21
MTV LIFESTYLE
Pistaasikuorrute kinkulle
150 g pistaasipähkinöitä
50 g parmesanjuustoa raastettuna
½ dl maapähkinävoita
½ dl pistaasilevitettä
1 rkl sinappia
2 rkl korppujauhoja
1 muna
Päälle
korppujauhoja
Valmistusohje
Kinkun esivalmistelu ja paisto-ohjeet:
Ota kinkku ajoissa sulamaan. Kilon painoinen kinkku sulaa jääkaapissa 1–2 vuorokautta, viiden kilon pakastekinkku sulaa jääkaapissa 3–4 vuorokautta. Kinkun sisälämpötilan olisi hyvä olla noin +10 astetta ennen paistamista.
Paistomittari on paistajan paras kaveri! Aseta paistomittari lihan paksuimpaan kohtaan. Vältä osumasta mahdolliseen luuhun, sillä kinkun luu varastoi ja johtaa lämpöä eri tavalla, jolloin mittaus ei onnistui oikein.
Laita kinkku paistopussiin. Paistopussi mahdollistaa sen, että voit ottaa liemen kätevästi talteen paiston jälkeen ja hyödyntää sitä vaikkapa kastikkeen tekoon. Voit myös paistaa kinkun ritilällä ilman paistopussia. Laita tällöin uunipelti ritilän alle ja lisää siihen vettä, jotta rasva ei pala kiinni. Vesi pitää myös uunin kosteana.
Joulukinkun paistaminen on helppoa, kunhan muistaa tehdä tiettyjä esivalmisteluja. Kotitalouden lehtori Anu Heinaron ohjeella paistat täydellisen kinkun. Testaa myös trendikästä pistaasikuorrutetta!
Aseta uunin lämpötila 100–120 asteeseen ja paista kinkkua noin 1–1,5 tuntia per kilo luota paistomittariin – älä aikaan.
Sisälämpötilan ollessa 75 astetta on kinkku mehevän kypsä, kinkun tulee kuitenkin vähintään olla 73–74 asteista ennen kuin otat sen uunista (kinkku jälkikypsyy muutaman asteen uunista pois nostettua). Jos haluat hieman mureampaa kinkkua, tulee sisälämpötilan olla 80 astetta.
Muista! Kaikki kinkkurasva tulee varastoida esimerkiksi tyhjään maitotölkkiin ja viedä sekajäteastiaan. Pienen määrän hyytynyttä rasvaa tai nestemäistä rasvaa voi imeyttää talouspaperiin ja viedä biojätteeseen tai kotikompostiin. Älä kaada rasvaa viemäriin – se tukkii putket jähmettyessään.
Pistaasikuorrute kinkulle:
Testaa trendikästä pistaasikinkkua!MTV
Ota kypsä kinkku uunista ja jäähdytä hetki, jotta päältä on helpompi poistaa nahka ja ylimääräinen rasva.
Kuori ja rouhi pistaasipähkinät hienoksi, lisää muut aineet. Sekoita hyvin.
Levitä seos kinkun päälle, ripottele päälle hieman korppujauhoja ja paahda 200 asteisessa uunissa 10–15 minuuttia, kunnes väri on kauniin ruskea.