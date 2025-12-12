Paistomittari on paistajan paras kaveri! Aseta paistomittari lihan paksuimpaan kohtaan. Vältä osumasta mahdolliseen luuhun, sillä kinkun luu varastoi ja johtaa lämpöä eri tavalla, jolloin mittaus ei onnistui oikein.

Laita kinkku paistopussiin. Paistopussi mahdollistaa sen, että voit ottaa liemen kätevästi talteen paiston jälkeen ja hyödyntää sitä vaikkapa kastikkeen tekoon. Voit myös paistaa kinkun ritilällä ilman paistopussia. Laita tällöin uunipelti ritilän alle ja lisää siihen vettä, jotta rasva ei pala kiinni. Vesi pitää myös uunin kosteana.