Ruotsalaisen ruoka- ja juoma-ammattilaisen mukaan raikkaus on avainsana, kun halutaan herättää makunystyrät.

Tunnettu ruotsalainen sommelier Mischa Billing toimii myös yhtenä Ruotsin Mestarikokki-ruokaohjelman tuomareista. Kyseessä on ruotsalainen versio Masterchef-ohjelmasta.

Billingin ohjelmassa pitämällä mestarikurssilla sukellettiin tarkemmin makujen ja makunystyröiden maailmaan. Jaksosta kerrotaan Aftonbladetin Godare-ruokasivustolla.

Sommelierin mukaan tarvitsemme jotakin raikasta, jotta makunystyrämme avautuvat. Raikkaus toimii myös eräänlaisena arominvahventeena. Ruokahalu herää ja haluamme syödä enemmän. Samalla myös ruoan suolaisuus, makeus ja katkeruus korostuvat.

Jauhelihakastikkeen salainen ainesosa: "Vau!"

Todistaakseen asian Billing laittaa kuutioitua omenaa jauhelihakastikkeen, tässä tapauksessa bolognesen, joukkoon ja antaa kilpailijoisille maistiaisen. Vaikutus on selkeä.

– Omena herättää jotain annoksessa, mutta ei ota siitä valvaa. Bolognese on edelleen länsä, mutta saa uuden nostatuksen.

Jaksossa ohjelman kilpailijat hämmästyvät ja ihastuvat toden teolla kastiketta maistettuaan.

– Vau! Tämä saa uusia ulottuvuuksia. Bolognese on ja pysyy, mutta omena tuo esiin makuja, jotka herättävät makunystyrät, kilpailija Lukas Berglund kuvailee.

