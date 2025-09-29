Ruotsalaisen ruoka- ja juoma-ammattilaisen mukaan raikkaus on avainsana, kun halutaan herättää makunystyrät.
Tunnettu ruotsalainen sommelier Mischa Billing toimii myös yhtenä Ruotsin Mestarikokki-ruokaohjelman tuomareista. Kyseessä on ruotsalainen versio Masterchef-ohjelmasta.
Billingin ohjelmassa pitämällä mestarikurssilla sukellettiin tarkemmin makujen ja makunystyröiden maailmaan. Jaksosta kerrotaan Aftonbladetin Godare-ruokasivustolla.
Sommelierin mukaan tarvitsemme jotakin raikasta, jotta makunystyrämme avautuvat. Raikkaus toimii myös eräänlaisena arominvahventeena. Ruokahalu herää ja haluamme syödä enemmän. Samalla myös ruoan suolaisuus, makeus ja katkeruus korostuvat.
Lue myös: "Miljoonan dollarin spagetti" – herkullinen jauhelihapasta nousi hitiksi
Jauhelihakastikkeen salainen ainesosa: "Vau!"
Todistaakseen asian Billing laittaa kuutioitua omenaa jauhelihakastikkeen, tässä tapauksessa bolognesen, joukkoon ja antaa kilpailijoisille maistiaisen. Vaikutus on selkeä.
– Omena herättää jotain annoksessa, mutta ei ota siitä valvaa. Bolognese on edelleen länsä, mutta saa uuden nostatuksen.
Jaksossa ohjelman kilpailijat hämmästyvät ja ihastuvat toden teolla kastiketta maistettuaan.
– Vau! Tämä saa uusia ulottuvuuksia. Bolognese on ja pysyy, mutta omena tuo esiin makuja, jotka herättävät makunystyrät, kilpailija Lukas Berglund kuvailee.
Lue myös: Jos lihapaketti on pullistunut, onko tuote pilaantunut?
Katso myös: Kari Aihinen paljastaa parhaan lihapullataikinan salaisuuden
6:13Teetkö itse lihapullat näin?