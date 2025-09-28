Jos lihapakkauksen muovit ovat pingoittuneet tai pullistuneet, voiko tuotetta vielä käyttää?

Olet ehkä joskus saattanut törmätä ruokakaupassa lihapakkaukseen, jonka suojamuovi on pingottunut. Tällainen pullistunut lihapakkaus saattaa herättää epäilyksiä: onko tuote vielä käyttökelpoinen?

Kysyimme asiaa suomalaisilta lihataloilta.

Syynä voi olla suojakaasu

Vastaus ei kuitenkaan ole aivan yksiselitteinen. Atrian laatujohtaja Seija Pihlajaviidan mukaan jauheliharasian tai liharasian pullistuminen voi viitata suojakaasuun.

– Jos tuote on aistittavalta laadultaan moitteeton, on se kypsennettynä myös turvallinen.

HKFoodsin laatu- ja ympäristöjohtaja Anne Palorannan mukaan kysymykseen ei ole yleispätevää vastausta, sillä tuotetta on vaikea arvioida näkemättä.

– Pakkaus voi olla pullistunut useammastakin syystä, esimerkiksi liian runsaasta suojakaasun määrästä, jolloin pakkaus voi näyttää pullistuneelta. Esimerkiksi pussipakkauksissa suojakaasun määrä voi teknisistä syistä vaihdella jonkin verran.

Tässä tapauksessa tuote on pilaantunut

Voimakkaasti pingottunut paketti viittaa Atrian Pihlajaviidan mukaan kuitenkin todennäköisesti mikrobien aineenvaihdunnan synnyttämiin kaasuihin, kuten hiilidioksiidiin.

– Tällöin tuotetta ei suositella avattavaksi ja käytettäväksi. Jos tuote on vielä kaupassa, kannattaa ilmoittaa siitä myyjälle. Kaupan kautta tieto kulkee valmistajalle.

Jos kuluttaja huomaa asian kotijääkaapissaan, eikä kylmäketju ole katkennut tai viimeinen käyttöpäivä ole käsillä, tulee olla yhteydessä valmistajan kuluttajapalveluun.

HKFoodsin Paloranta vahvistaa myös, että pakkauksen pullistumista voi aiheuttaa bakteerien runsas kasvu.

– Tällöin pilaajamikrobien määrä tuotteessa on yleensä niin korkea, että pilaantumisen voi arvioida myös aistinvaraisesti muun muassa virhehajun perusteella.

