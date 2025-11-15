Mistä taikinasta joulutortut kannattaa valmistaa?
Huomenta Suomessa selvitettiin marraskuussa, miten valmistuvat täydelliset joulutortut. Kotitalouden lehtori Anu Heinaron mukaan pahin virhe on lähteä taittelemaan pakasteesta otettua torttutaikinaa liian kylmänä.
– Valmistaikinan tulee olla sulatettu niin, että se on optimaalinen leivontaan.
Myös taikinavalintaan kannattaa kiinnittää huomiota.
Lue myös: Älä tee tätä joulutorttuvirhettä
Torttutaikinaa, lehtitaikinaa vai voitaikinaa?
Heinaron mukaan joulutorttuja voi tehdä erilaisista taikinoista. Taikinan voi tehdä itse tai ostaa valmiina kaupasta.
– On voitaikinaa, torttutaikinaa ja lehtitaikinaa. Näissä on omat pienet eroavaisuutensa.
Lehtitaikina on hieman torttutaikinaa ohuempaa. Molemmissa on käytetty margariinia. Voitaikina leivotaan nimensä mukaisesti aitoa voita hyödyntäen.