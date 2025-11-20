Hyppääjä katosi Dolomiittien vuoristossa, eikä hänestä ole kuultu mitään 14. marraskuuta jälkeen.
Italian Dolomiittien vuoristossa kadonneen suomalaisen, 35-vuotiaan base-hyppääjän etsinnät ovat jatkuneet tuloksettomina. Hyppääjästä ei ole kuultu mitään viime perjantain jälkeen.
Hyppääjän katoamisesta ovat kertoneet useat italialaismediat, kuten Il Giornale di Vicenza. Etsinnät ovat keskittyneet Cima Busazza -vuoren ja Cima delle Nevere -vuorten alueille.
Maasto on vaikeakulkuista. Lisäksi sekä vesi- että lumisateet ovat vaikeuttaneet hyppääjän etsintöjä. Etsinnät ovat tästä huolimatta olleet käynnissä.
Suomen ulkoministeriöstä kerrottiin MTV Uutisille torstaina, että hyppääjään katoamisesta ollaan tietoisia, mutta asiaa ei voida kommentoida yksityisyyden suojaa koskevien säännösten vuoksi.