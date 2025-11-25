Italialaismiehen syytetään pukeutuneen kuolleeksi äidikseen saadakseen tämän eläkerahat.

Italialainen mies, 57, kehitti häikäilemättömän keinon saadakseen rahaa kuolleen äitinsä nimissä. Asiasta kertoo muun muassa yhdysvaltalainen uutiskanava CNN.

Entisen sairaanhoitajan, sittemmin työttömäksi jääneen miehen äiti Graziella Dall’Oglio kuoli vuonna 2022 Borgo Virgilion kaupungissa.

Mies ei kuitenkaan ilmoittanut kuolemasta viranomaisille vaan päätti käyttää tilanteen hyväkseen.

Kun äidin henkilökortti vanheni, poika meikkasi itsensä, pani päähänsä peruukin ja pukeutui äitinsä vaatteisiin esiintyäkseen hänenä ja lähti uusimaan korttia kunnanvirastosta. Italiassa tämä on tehtävä henkilökohtaisesti.

Hakemuksen käsitellyt virkailija haistoi kuitenkin palaneen käryä havaittuaan iäkkään naisen niskassa, käsissä ja leuassa eriskummallisen tummaa karvoitusta.

Virkailija ilmoitti asiasta viranomaisille, jotka kutsuivat "rouva Dall’Oglion" takaisin kunnan toimistoon.

Mies ajoi toimistolle uudestaan, vaikka äidillä ei ollut ajokorttia. Siellä häntä oli vastassa poliisi.

Poliisit menivät myöhemmin myös äidin kotiin, josta he löysivät naisen muumioituneen ruumiin. Se oli kääritty makuupusseihin ja kätketty pyykkihuoneen kaappiin.

Useita rikosnimikkeitä

Miestä syytetään CNN:n mukaan nyt ruumiin kätkemisestä ja petoksesta valtiota vastaan sekä henkilöllisyyden ja virallisen asiakirjan väärentämisestä.