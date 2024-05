"Istumme aarrearkun päällä" – Lapin marjat ovat parempia selkeästä syystä

Pohjois-Suomessa on kuitenkin eteläiseen Suomeen verrattuna yksi valttikortti.

– Olemme tieteellä todistaneet, että mitä pohjoisemmaksi menee, sitä vahvemmat vaikuttavat aineet on yrteissä ja marjoissa. Sehän johtuu tietenkin siitä, että Lapissa kesällä aurinko paistaa 24 tuntia vuorokaudessa, Misikangas jatkaa.

Katso yllä olevalta videolta, millaisia terveystuotteita pohjoisen yrteistä ja marjoista on tehty ja miten kansanparannus on näkynyt Misikankaan lapsuudessa.

Aasiasta tuodut yrtit "kuin haamu" kotimaisiin verrattuna

Pohjoisessa kasvaneilla luonnon antimilla on paljon hyviä terveysvaikutuksia.

– Kuusenkerkkä esimerkiksi on todella vahva C-vitamiinipommi. Toki siellä on antioksidantteja ja vanha kansa on käyttänyt kuusenkerkkää keuhkosairauksiin – yskään ja flunssaan, Misikangas kertoo.