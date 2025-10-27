Paras salmiakki on jälleen valittu Salmiakkiyhdistyksen järjestämässä Salmiakkigaalassa.
Suomen Salmiakkiyhdistys on palkinnut vuoden parhaan salmiakin. Kauden parhaan salmiakkikarkin aateloiva Salmiakki Finlandia -palkinto jaetaan vuosittain yhdistyksen juhlassa Salmiakkigaalassa. Gaala järjestettiin tänä vuonna samana viikonloppuna kuin Helsingin Lakritsi- ja salmiakkifestivaali.
Suomen Salmiakkiyhdistys on salmiakkimakeisten kuluttajien etujärjestö, joka perustettiin vuonna 1997 kunnianosoitukseksi maailman jykevimmälle makeiselle. Yhdistys on siitä lähtien palkinnut parhaat salmiakit.
Tänä vuonna voittajan valitsi kuuden ehdokaskarkin joukosta Bella Table -ruokayhteisöstä tuttu kaksikko Kia Arpia ja Petra Wettenranta.