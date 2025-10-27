Juuri nyt Avaa

Tänä vuonna voittajan valitsi kuuden ehdokaskarkin joukosta Bella Table -ruokayhteisöstä tuttu kaksikko Kia Arpia ja Petra Wettenranta .

Suomen Salmiakkiyhdistys on palkinnut vuoden parhaan salmiakin. Kauden parhaan salmiakkikarkin aateloiva Salmiakki Finlandia -palkinto jaetaan vuosittain yhdistyksen juhlassa Salmiakkigaalassa. Gaala järjestettiin tänä vuonna samana viikonloppuna kuin Helsingin Lakritsi- ja salmiakkifestivaali.

Katso video: Makeistehtailija Lotta Laine kertoo, miten salmiakkikaramelleja valmistetaan perinteisteen tapaan käsin.

Salmiakki Finlandian pokkasi tänä vuonna ilmajokelaisen Namituvan uutuusmakeinen Salty Bombs. Kyseessä on salmiakin ja toffeekaramellin yhdistelmä. Makeisesta tuli gaalaillan tuplavoittaja, sillä se oli myös yleisöäänestyksen ykkönen.

Voittajasalmiakki on käsityönä valmistettava vegaaninen ja glykirritsiinitön toffeesalmiakkikaramelli.

MTV Uutiset vieraili Ilmajoella Namituvan tehtaalla kesällä 2025 tutustumassa karamellien valmistukseen. Yrityksen erikoisuutena on hyvin erityislaatuinen, glykyrritsiinivapaa salmiakki, joka tunnetaan myös nimellä "sallittu salmiakki".

– Niiden valmistuksessa ei käytetä mitään laktrisikasvista peräisin olevia ainesosia. Silloin niihin ei tule myöskään laktrisihappoa eli glykyrritsiiniä, Namituvan yrittäjä Lotta Laine selvensi MTV Uutisille kesällä.

– Glykyrritsiinin haittavaikutuksena on, että se pompauttaa verenpaineen ylös, ja siksi se on odottavilta äideiltä kielletty, Laine jatkoi vielä.