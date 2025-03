Mikrobeista, ilmasta ja sähköstä proteiinia tekevä Solar Foods suunnittelee suurta tehdasta Suomeen

Tämän vuoden aikana Suomessa on lähdössä liikkeelle vihreän siirtymän investointeja noin 8,5 miljardin euron arvosta.

Vihreän siirtymän hankkeissa avainasemassa on puhtaan sähkön tuottaminen tai sen hyödyntäminen.

Yksi esimerkki sähköä tarvitsevasta hankkeesta on suomalaisen Solar Foodsin tänään julkistettu suunnitelma rakentaa kolme uutta proteiinitehdasta Lappeenrantaan.

Ensimmäinen uusi tehdas voisi aloittaa tuotannon 2028, jos kaikki menee hyvin.

Tehtaalle pitäisi vain löytyä rahoitusta ja tuotteelle eli soleiini-proteiinille kysyntää.

– Tietysti me työskennellään koko ajan sen eteen, että saadaan tuotetta ulos nyt aluksi USA:n markkinoille ja sitten EU-markkinalle ensi vuonna, sanoo Solar Foodsin toimitusjohtaja Pasi Vainikka.

Solar Foods tekee jo Vantaalla ensimmäisessä tehtaassaan soleiinia, joka on keltaista proteiinijauhetta. Se syntyy mikrobimassasta, jota ruokitaan hiilidioksidilla ja vedyllä.

Tuotanto ei vaadi maataloutta, mutta sen sijaan sähköä kuluu paljon.

Myös rautaa paljon

Soleiini sisältää paljon proteiinia ja sitä voidaan käyttää korvaamaan esimerkiksi maitotuotteita ja kananmunia eri ruuissa. Jos tuote joskus korvaa laajasti lihan käyttöä, sen ilmastovaikutukset ovat suuria.

Toistaiseksi soleiinia myydään Yhdysvaltoihin ja Singaporeen. EU:lta toivotaan myyntilupaa ensi vuodeksi, yli kolmen vuoden lupaprosessin jälkeen.

Soleiini sisältää myös b12-vitamiinia ja rautaa, jota ei yleensä ole esimerkiksi kasviproteiineissa.

Raudan suuri määrä voi tosin joissakin soleiini-tuotteissa myös arveluttaa kuluttajia. Rautapitoisuus riippuu toki siitä, kuinka paljon soleiinia lopullisessa elintarvikkeessa käytetään.

Solar Foodsin tehdashankkeen on tarkoitus edetä kolmessa vaiheessa. Kukin vaihe maksaisi noin 300 miljoonaa euroa eli yhteensä hintaa tulisi lähes miljardi euroa.

Työllisyysvaikutus olisi yhteensä noin tuhat henkeä. Uusi tehdas moninkertaistaisi yhtiön mahdollisuudet tuottaa soleiinia.

Osa vihreätä siirtymää

Soleiini-tehtaat ovat osa vihreätä siirtymää, jonka vauhti on kiihtymässä. Erilaisia investointihankkeita on suunnitteilla Suomeen jopa noin 290 miljardin euron edestä.

Osa suunnitelmista kaatuu matkan varrella, mutta pieni osa on jo toteutumassa.

– Tämä vuosi näyttää todella hyvältä näiden vihreiden investointien osalta. Meidän arvioiden mukaan 8, 5 miljardin edestä näitä hankkeita olisi etenemässä.

– Siellä on maatuulivoimaa, aurinkovoimaa, datakeskuksia, biotaloutta, kiertotaloutta ja lämmityssektorin vähähiilistämistä, kertoo vihreän kasvun johtaja Ulla Heinonen Elinkeinoelämän keskusliitosta.

Hankkeiden toteutukseen vaikuttavat muun muassa rahoituksen saaminen sekä sähkön riittävyys ja edullisuus.

Solar Foods valitsi Lappeenrannan juuri sen takia, että sinne saadaan nopeasti sähköyhteys mahdolliseen tehtaaseen.

– Sähkö on meille ikään kuin raaka-aine. Kun sähkön hinta on meille merkittävä osa tuotantokustannuksista niin kyllä tämä (Suomi) on meille paras paikka investoida, Solar Foodsin Vainikka sanoo.

Lähivuosina joitakin hankkeita voi tosin rajoittaa se, ettei suuria sähkösyöppöjä voida paikoin eteläisessä Suomessa liittää kantaverkkoon sen kapasiteettirajoitusten takia.