Onko hyvä viini makuasia? Viiniharrastaja Saku Tuominen tietää.

Viinien maailma on omalaatuinen ja äkkiseltään se voi tuntua aloittelijasta vaikealta ja jopa hiukan koomiseltakin.

Viiden Jälkeen tutustui viiniharrastuksen alkeisiin viiniharrastaja ja tietokirjailija Saku Tuomisen voimin. Tuomisen kiinnostus viineihin alkoi käsi kädessä ruuanlaiton kanssa hänen ollessaan parikymppinen.

– On ollut värikäs polku, on ollut paljon koomisuutta, paljon snobismia ja paljon turhamaisuutta, Tuominen kuvaa viiniharrastustaan vuosien varrelta.

Kokemustensa pohjalta hän on kirjoittanut tietokirjan viinien maailmasta: Kaikki mitä olen oppinut hyvästä viinistä (Otava, 2025).

Älä pelkää virheitä

Tuominen osaa nimetä yleisimmän virheen, jonka ihmiset toistuvasti tekevät viinien kanssa.