Korppujauhojen lisäksi kauppojen hyllyiltä löytyy nykyään myös pankojauhoja. Miten nämä tuotteet eroavat toisistaan?
Korppujauhot ovat suomalaisille tuttu raaka-aine arkiruoanlaitosta. Monet käyttävät korppujauhoja esimerkiksi lihapullataikinassa, leivityksessä tai vuoan jauhotuksessa estääkseen kakkupohjan tarttumisen.
Vaihtoehtoisesti monista kaupoista on saatavilla myös pankojauhoja. Miten nämä eroavat tutuista korppujauhoista?
Pankojauhot eli japanilaiset "ihmejauhot"
Pankojauhot ovat rakenteeltaan korppujauhoja karkeampia.Shutterstock
Pankojauhot ovat eräänlaisia japanilaisia korppujauhoja. Ne sopivat erityisesti leivitykseen ja kuorrutukseen.
Panko-korppujauhot tehdään erityisestä vaaleasta, kuorettomasta leivästä. Nimi tulee japanin sanoista pan (leipä) ja ko (jauho).
Pankojauhot ovat rakenteeltan karkeita ja kooltaan korppujauhoja suurempia.
– Japanilaiset "ihmejauhot" myös imevät paistettaessa itseensä vähemmän öljyä kuin tavalliset korppujauhot ja juuri näistä syistä lopputuloksesta tulee ilmavampi, kevyempi ja rapeampi kuin perinteisiä korppujauhoja käytettäessä, Bernerin sivuilla kerrotaan.
Pankojauhoja leivitykseen, korppujauhoja mureketaikinaan
Ruotsalaiskokki Mattias Larsson käyttäisi pankojauhoja nimenomaan leivitykseen.
– Nillä saa rapeamman rakenteen. Käytän pankojauhoja esimerkiksi kalan leivitykseen.
Korppujauhoja Larsson käyttäisi sen sijaan ruoan seassa, esimerkiksi juuri lihapulla- tai mureketaikinaa tehdessä.
Yhdessä asiassa perinteiset korppujauhot peittoavat yleensä japanilaiset pankojauhot: korppujauhoissa on useimmiten kuitua. Esimerkiksi Myllyn Parhaan korppujauhoissa kuitua on 4,4 prosenttia,
Sekä korppujauhot että pankojauhot sopivat mainiosti erilaiseen kuorruttamiseen. Molemmilla jauhoilla voit kuorruttaa esimerkiksi erilaisia laatikkoruokia tai vaikka joulukinkun.
Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran lokakuussa 2024.
Lue myös: Moni ei ole hoksannut korppujauhojen korviketta – Minna Kuukan neronleimaus!
Katso myös video: Joukinkun voi kuorruttaa pankojauhoilla
0:57Näin teet joulukinkulle rapean kuorrutuksen.
Lähteet: Godare.se, Berner/Kikkoman, Myllyn Paras