Huomasitko jo muutoksen Lidlin hintalapuissa? Oleellinen tieto aiempaa pienemmällä – vertaa vanhaan!

Lidlin hintalapuista syntyi pieni kohu, kun myymäläketju muutti hyllyjen hintalappujaan niin, että joidenkin mielestä kilohintaa oli liian vaikea nähdä. Pieni fonttikoko on herättänyt keskustelua esimerkiksi Twitterissä . Asiasta kertoi ensimmäisenä Iltalehti .

Näin Lidl kommentoi

Lidlin myynnin ja tavaranhallinnan johtaja Akseli Mäkisalo kertoo MTV Uutisille, että hintakylttejä uudistetaan parhaillaan sähköiseen muotoon. Tällä hetkellä sähköisiä hintakylttejä on 18 Lidl-myymälässä ja Mäkisalon mukaan tarkoituksena on kasvattaa niiden määrää portaittain niin, että vuoden sisällä ne ovat käytössä kaikissa Lidleissä kautta maan.

Mäkisalo kertoo, että paperisten hintakylttien vaihtamisessa sähköisiin on kyse laajasta uudistuksesta. Mäkisalon mukaan tavoitteena on tehdä hintakyltti, joka palvelee asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla. Mäkisalon mukaan uudet hintakyltit ovat visuaaliselta ilmeeltään hyvin samanlaiset kuin paperiset.

Mäkisalo kertoo, että sähköiset hintakyltit ovat käytössä vasta pienessä osassa Lidl-myymälöitä ja toistaiseksi palautetta niistä on tullut vain vähän.

KKV ei kommentoi yksittäistapausta

Kilpailu- ja kuluttajaviraston erityisasiantuntija Saija Kivimäki kertoo MTV Uutisille, että KKV tai kuluttaja-asiamies eivät voi kommentoida yksittäistä tapausta. Tähän tapaukseen liittyen KKV:lle on tullut kaksi ilmoitusta.

Hintamerkintäasetuksen mukaan myymälässä tarjottavista pitää ilmoittaa myynti- ja yksikköhinta. Merkinnässä yksikköhinnan on erotuttava myyntihinnasta. Hinta tulee merkitä niin selkeästi ja yksilöidysti, että ei synny vaaraa erehtyä tuotteesta ja pakkauksesta. Merkinnän on oltava riittävän kookas ja se tulee sijoittaa niin, että se on helposti kuluttajan havaittavissa.