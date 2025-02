Kaupan makaroni- tai maksalaatikkoa ei kannata lämmittää mikrossa

Televisiosta tutulla kokki, juontaja ja ravintoloitsija Sikke Sumarilla on takataskussaan valmistusvinkki kaupan makaroni- ja maksalaatikolle.

Kuten MTV Uutisten Makuja-ruokasivuilla on aiemmin kerrottu, suomalaisten suhtautuminen valmisruokaan on viimeisen vuosikymmenen aikana muuttunut oleellisesti. Valmisruoan ostamista ei enää hävetä ja sen syöminen on arkipäiväistynyt.

Asennemuutos on tapahtunut myös monella ruoka-alan ammattilaisella, kuten kokkina, juontajana ja ravintoitsijana tunnetulla Sikke Sumarilla.

– Kyllä minäkin muistan aikoinaan antaneeni useita haastatteluja, joissa korostin, että meillä ei einesruokia syödä. Eikä silloin syötykään.

Nyt Sumari on ollut itse jopa kehittämässä valmisruokia oman tuotesarjansa merkeissä.

Sumari vinkkaa: Älä lämmitä kaupan makaroni- tai maksalaatikkoa mikrossa

Näin ollen kokki jakaa mieluusti vinkkejä myös valmisruoan tuunaamiseen: Sumari kertoo tietävänsä, miten suomalaisille tutuista eineslaatikoista saa mielettömän maukkaita.

– Sen sijaan, että lämmittäisi sen makaronilaatikon mikrossa, niin se kannattaa laittaa pannulle paistumaan voissa ja päälle vielä paistettu kananmuna ja ketsuppia, Sumari vinkkaa.

Samalla kaavalla kannattaa kokeilla kokin mukaan myös valmismaksalaatikkoa.

– Viipaloi maksalaatikko ja paista vaahtoavassa voissa, niin se saa ihanan rapean pinnan. Tarjoile puolukkahillon kanssa. Ai että, miten hyvää!

Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran helmikuussa 2023.