Milloin söit viimeksi karjalanpaistia? Tämä "kaikkien aikojen liharuoka" sopii mainiosti syksyn ja talven lohturuoaksi.
Karjalanpaisti on perinneruokaa, jota voidaan pitää yhtenä kansallisruoistamme. Karjalanpaisti sijoittui nimittäin toiseksi vuonna 2017 järjestetyssä kansallisruokaäänestyksessä, johon osallistui yli 50 000 suomalaista. Karjalanpaisti hävisi ykkössijan täpärästi ruisleivälle.
Näin perinteinen karjalanpaisti tehdään
Karjalanpaistista tunnetaan nykyään yhtä monta muunnosta kuin on tekijöitäkin. Perinteisessä versiossa on kuitenkin aina mukana tiettyjä elementtejä.
Lihatiedotus ry:n mukaan perinteisessä karjalanpaistissa voi käyttää esimerkiksi kaupan valmiiksi pakattua karjalanpaistilihaa tai ostaa itse erikseen kilon verran luullista porsaan ja naudan etuselkää, lapaa, rintaa tai kylkeä.