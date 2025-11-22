Lihatiedotus ry:n mukaan perinteisessä karjalanpaistissa voi käyttää esimerkiksi kaupan valmiiksi pakattua karjalanpaistilihaa tai ostaa itse erikseen kilon verran luullista porsaan ja naudan etuselkää, lapaa, rintaa tai kylkeä.

Milloin söit viimeksi karjalanpaistia? Tämä "kaikkien aikojen liharuoka" sopii mainiosti syksyn ja talven lohturuoaksi.

Hotelli- ja ravintolamuseon ylläpitämällä Suomi syö ja juo -sivustolla kerrotaan pataruoan raaka-aineista tarkemmin:

– Arkisempaan paistiin käytetään yhden eläimen lihaa, ja juhlavampaan versioon useampia eri lihoja – sian-, naudan- tai lampaanlihaa. Siitä riippuu, laitetaanko paistiin esimerkiksi sisäelimiä tai juureksia, kuten porkkanaa ja lanttua. Joissain ohjeissa on käytetty myös ryynejä ja papuja.