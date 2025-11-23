Mitä teet ylimääräisille tortillaletuille? Tiina "Tinsku" Varjus vinkkaa nerokkaan käyttötavan.

Tinskun keittiössä -blogista tuttu Tiina "Tinsku" Varjus vieraili marraskuussa Huomenta Suomessa ja jakoi arkiruokavinkkejään. Varjuksen tuoreessa teoksessa, Tinskun keittiössä – Helposti herkullista (Readme 2025), kokataan konstailematonta ruokaa, eikä kaihdeta liemikuutioita, grillausmaustetta tai herne-maissi-paprikaa.

Tinsku vinkkasi muun muassa helpon ohjeen arkiruokaklassikkoon, italianpataan. Lisäksi ruokavaikuttaja jakoi kätevän vinkin tortillalettujen hyödyntämiseen.

– Monesti, kun on tortillailta, niin aina jää näitä maissilättyjä yli. Ne kannattaa ehdottomasti hyödyntää.

Helpot valkosipulileivät jämätortilloista

Tinskin suosittelee tekemään tortillaletuista helppoja valkosipulileipiä.

– Siinä on ihan vain sulatettua voita, valkosipulia ja yrttejä. Juustoraastetta vähän päälle ja uunin.

Valkosipulileivät ovat herkullisia keittojen kanssa, juustotarjottimella tai ihan sellaisenaan.