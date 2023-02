Henri Alén kehottaa lukemaan pastapakkauksen tarkkaan: "Halvin tapa syödä hyvää pastaa on…"

Löytyykö paketista tämä teksti?

– Halvin tapa syödä hyvää pastaa on katsoa, että siinä on merkintä, missä sana Bronzo. Pronssiterällä tehdyssä pastassa on karhea pinta, johon se soosi tarttuu, eikä teflonmainen kuten halvimmissa pastoissa, Alén kirjoittaa.