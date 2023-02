Henri Alén tyrmää yleisen harhaluulon fine dining -ravintoloista: "Se on ihan palturipuppua"

Huippuravintola Noma pyöri ilmaisilla harjoittelijoilla

– Minusta on todella tyhmää, että hän sanoo tällaisen lauseen. Jos sinä et ravintoloitsijana ja kokkina saa liikeideaa kannattavaksi ilman ilmaista työvoimaa, niin sitten kannattaa oikeasti mennä takaisin excelille ja katsoa se. Ei se ole työntekijän tehtävä saada liiketoimintaa kannattavaksi, vaan ravintoloitsijan, Alén muistutti.

Fine diningin kuolemaa povataan yleisesti – Henri Alén: "Se on ihan palturipuppua"

-- Se on ihan palturipuppua. Fine dining on nähnyt rutot, kolerat, sodat ja kaikki, mitä ikinä on sille heitetty. Aina on ihmisiä, jotka haluavat olla parhaita siinä, mitä tekevät. Sitä ei voida viedä pois.