Harri kehitti "törkeän hyvän" version suosikkiruoasta: "Toivottavasti kukaan ei suutu"

MTV3-kanavan Kokkisota-ohjelmastakin tuttu kokki, Harri Syrjänen, on pitkin vuotta jakanut Instagram-tilillään useita erilaisia yhden kasarin one pot -pastareseptejä.

Nyt tv-kokki on tehnyt yhden kasarin pastaversion suositusta espanjalaisruoasta, paellasta.

– Paella on instituutio, että toivottavasti kukaan ei suutu tästä versiosta, Syrjänen toivoo tuoreessa julkaisussaan .

Paellassa on yleensä riisiä, mutta tässä Syrjäsen paella one potissa on käytetty riisin muotoista risoni-pastaa. Lopputulos vakuutti ruoanlaittajan itsensä.