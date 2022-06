Supernäppärä vinkki grillin puhdistamiseen – "Tänä kesänä kannattaa toimia viime kesää fiksummin"

Kesän ensimmäiset grillaukset alkavat tunnetusti aina grillin pesusta, mutta askare on toivottua haastavampi, jos pesu on jäänyt tekemättä. Etenkin rasvakaukalo saattaa jopa homehtua, jos sitä ei ole puhdistettu kunnolla, muistuttaa Fredman Group tiedotteessaan.

Vaikuttiko työläältä? Onneksi rasvakaukalon puhtaana pitämiseen on olemassa näppärä niksi, jonka avulla grillin puhdistus sujuu huomattavasti helpommin.

Avuksi foliota

– Tänä kesänä kannattaa toimia viime kesää fiksummin. Kun puhdistetun rasvakaukalon vuoraa paksulla foliolla, on kesän päätteeksi puhdistus paljon helpompaa. Folion voi vaihtaa kesän aikana muutaman kerran, sanoo Fredmanin keittiömestari Ville Parkkinen yrityksen tiedotteessa.

Ja kun Parkkinen viittaa paksuun folioon, tämä todella tarkoittaa sitä. Toisin kuin sillä, käyttääkö foliosta kirkasta vai mattaa puolta, folion lujuudella on merkitystä.

– Lopputuloksen kannalta on aivan sama, onko ruokaa vasten kirkas vai matta puoli (foliosta). Sen sijaan folion paksuudella on sitäkin enemmän merkitystä. Ohut folio on oiva apu sisäruoanlaitossa, mutta kestävämpi paksu folio toimii paremmin ulkokeittiössä ja grillatessa. Paksu kestää kovempiakin otteita ja rosoisia pintoja, Parkkinen kertoo ja jatkaa: