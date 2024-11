Tässä ovat Suomalainen menestysresepti -sarjan semifinalistit

Suomalainen menestysresepti -ohjelma tarjoilee katsojille kuusi erilaista tuotekehitysmatkaa, jotka huipentuvat konkreettisiksi tuotteiksi ruokakauppoihin. Ohjelmassa kilpailijat käyvät läpi moninaisia tuotekehityksen vaiheita reseptiensä kanssa, kun päämääränä on kehittää ruokaideat uusiksi hittituotteiksi.

Edellisen kauden tapaan alkukarsinnoista jatkoon pääsee kymmenen potentiaalisinta ruokainnovaattoria tuotteineen. Finaalipaikkaa tavoitellaan kaksivaiheisessa semifinaalissa, jonka jälkeen tuomaristo valitsee lopulliset finalistit – paitsi yhden. Jatkopaikka kulkee viime kauden lailla kuluttajavalinnan kautta.

Tuomaristoa johtaa sekä ohjelmaa juontaa huippukokki Jyrki Sukula. Mukana ovat myös jälleen Finlaysonin luova johtaja Jukka Kurttila, S-ryhmän päivittäistavarakaupan johtaja Sampo Päällysaho ja Foodwestin tutkimusjohtaja Suvi Luoma. Ohjelman aikana kilpailijat tapaavat lisäksi joukon ruokatuotannon ammattilaisia, jotka ovat heidän apunaan kisan aikana.

Suomalainen menestysreseptin semifinalistit ovat tässä

Jack Mattsson, perunavohveli

Kastelholm Ahvenanmaa

Jack Mattsson on 31-vuotias maatilan kasvatti Ahvenanmaalta. Täysin ruotsinkielinen Jack on innoissaan jahtaamassa finaalipaikkaa Ahvenanmaalaisen ”perunavohvelin” kanssa. Hänellä on Ahvenanmaalla yhtiökumppaninsa kanssa ruokarekkayritys, joka on tarjoillut perunavohveleita saarella jo pidemmän aikaa, nyt Jackin tavoite on valloittaa Manner-Suomi.

Silpa Kinnunen, viljaton suolainen piirakka

Kokkola

Silpa Kinnunen on 30-vuotias kokkolalainen, joka ottaa ensiaskeleensa ruokamaailmassa Suomalainen menestysresepti -kisaan osallistuessaan. Yrittäjyydestä jo pitkään haaveillut Silpa on kehittänyt alun perin omaan ruokavaliotarpeeseensa viljattoman suolaisen piirakan, jolla hän toivoo nyt hurmaavansa myös tuomariston.

Teemu Koitto, herkuttelupirtelö

Vaasa

Teemu Koitto on vaasalainen 29-vuotias intohimoinen herkkujen ystävä. Hänen reseptinsä on herkuttelupirtelö, johon hän on saanut inspiraation ulkomailla asuessaan. Teemulla on monta rautaa tulessa koko ajan, ja hän on toiminut yrittäjänä ennenkin.

Spiros Halaris, lahmacun

Hyvinkää

Spiros Halaris on 43-vuotias hyvinkääläinen myyntipäällikkö, joka osallistuu kisaan jo toista kertaa. Tällä kertaa reseptinä on lähi-itämainen lahmacun, eli ohut leipä, joka on päällystetty mausteisella täytteellä. Spiroksella on juuret osittain Kreikassa, joten eri maiden keittiöt ovat lähellä sydäntä.

Teppo Ylä-Hemmilä, tuorenäkkäri

Vääksy

Teppo Ylä-Hemmilä on 40-vuotias perheenisä Kukkilasta, Vääksystä. Hän omistaa sisarustensa kanssa 100-vuotiaan Viipurilaisen kotileipomon, ja leipomossa on syntynyt myös hänen uutuusreseptinsä: tuorenäkkäri. 12-vuotiaasta kädet taikinassa kasvanut itseoppinut leipuri haluaa haastaa itseään ja kauppojen leipäkategoriaa uutuustuotteellaan.

Lauri Hakala, kuitupitoinen mikroateria

Vaasa

Lauri Hakala on 37-vuotias vaasalainen tuotekehittäjä. Hän on tiiminsä kanssa kehittänyt kisaan mukaan uudenlaisen mikrovalmisruokasarjan, jonka hiilihydraattina on riisin sijaan käytetty ohraa tai kauraa. Laurille perhe on kaikki kaikessa ja hänen vapaa-aikansa meneekin suureksi osaksi vaimon ja pienen tyttären kanssa luonnossa liikkuen.

Jarmo Lipasti, vegaaninen notkea juusto

Pornainen

Jarmo on 54-vuotias ravintolayrittäjä Pornaisista. Yli 20 vuotta ympäri maailmaa matkustanut vegaani on joitakin vuosia sitten perustanut puolisonsa kanssa täysin vegaanisen lounasravintolan Sipooseen. Kun tarjolle haluttiin pizzaa, ei Jarmo löytänyt mielestään tarpeeksi hyvää vegaanista juustovaihtoehtoa, niinpä hän päätti kehittää sen itse. Fermentoiduista härkäpavuista ja valkosipulista valmistettu notkea ”vuusto”, on ensimmäinen lajiaan ja Jarmon toiveissa on tehdä siitä menestysresepti kauppojen hyllyille.

Terhi Kinnari, kauravuokaruoka

Hollola

Terhi Kinnari on 46-vuotias maatilan emäntä Hollolasta. Hän on maatilansa ”neljästoista emäntä emäntien helminauhassa”. Terhin resepti pohjautuu oman tilan suomalaiseen kauraan. Hän uskoo, että suomalaiset voivat rakastua kauraan muussakin ruoassa kuin puurossa, kunhan siitä tehdään tarpeeksi laadukas, herkullinen ja helposti saavutettava. Siksi Terhin resepti onkin kauraan pohjautuva valmisruoka.

Tiina Räinä, paahtorieska

Oulu

Tiina Räinä on 33-vuotias oululainen, joka haluaa tuoda koko kansan saataville uuden paahtorieskan. Tiina on perheyrityksensä Pullapirtin kolmannen polven edustaja ja hän on viettänyt lapsuutensa leipälaatikoiden keskellä, nuoruuden leipomon myymälässä ja koulujen jälkeen niin tuotekehityksessä, myynnissä kuin markkinoinnissa. Perheyrityksessä kaikki tekevät kaikkea ja tämä tie on nyt johtanut Tiinan mukaan havittelemaan Suomalainen menestysresepti -kilpailun voittoa.

Emilia Karttunen, pizzamuffini

Helsinki

Emilia Karttunen on 21-vuotiaana kilpailun kuopus. Hän on omassa reseptissään yhdistänyt kaksi lempiherkkuaan: pizzan ja muffinit. Näin hänen 16 neliön yksiön keittiössä syntyi pizzamuffini. Emilia on liiketalouden opiskelija ja itseoppinut intohimoinen kotileipuri, mutta hänellä ei ole mitään kokemusta yritys- tai ruokamaailmasta ennen kisaan lähtöä. Emilian läheisimmät ihmiset ja tärkeimmät tsempparit ovat pikkusisko ja äiti, jotka myös kannustivat hänet lähtemään mukaan vaativaan kisaan.