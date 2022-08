Brittiravintola kyllästyi vegaaniasiakkaisiin ja vaihtoi ruokalistansa vain sekasyöjille sopivaksi: "Jos haluatte vegaanista ruokaa..."

Brittiravintolan päätös lopettaa vegaanisen ruoan tarjoilu on noussut kansainvälisiin uutisotsikoihin. Uutissivusto Foxin mukaan Isle of Wightissa sijaitsevan The Kitchen at London House -ravintolan omistajat yksinkertaisesti kyllästyivät vegaaniasiakkaisiin, jotka "antoivat ymmärtää olevansa muita ihmisiä parempia".