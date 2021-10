Suomalaiset pizzahifistelijät paljastavat keinon parhaaseen pizzaan tavallisessa kotiuunissa: "Kaksivaiheinen paistoakti"

Erilaiset pizzat paistetaan eri uunin tasolla, eri tavalla

Pizzanpaistajat muistuttavat, että kaikilla paistotekniikoilla on lopulta sama tavoite: pohjan ja täytteiden tulisi olla valmiita yhtä aikaa. Onnistumisen kannalta olennaista on annostella ylälämpöä ja paistoalustan lämpöä sopivasti paistettavan pizzatyylin vaatimusten mukaisesti. Jos ylälämpöä on liikaa, juusto kärähätää, vaikka pohja on vielä raaka. Jos ylälämpöä taas ei ole riittävästi, voi pohja palaa tai kuivua koppuraksi ennen täytteiden kypsymistä.