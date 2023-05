Suomalaispizzeria on yksi Euroopan parhaista! Listauksessa yksi huomiota herättävä seikka

Euroopan 10 parasta pizzeriaa:

1. Sartoria Panatieri (Barcelona, Espanja)

2. Bæst (Kööpenhamina, Tanska)

3. 50 Kalò (Lontoo, Iso-Britannia)

4. Via Toledo Enopizzeria (Wien, Itävalta)

5. Pizza Zulù (Fürth, Saksa)

6. Fratelli Figurato (Madrid, Espanja)

7. Forza (Helsinki, Suomi)

8. Napoli on the Road (Lontoo, Iso-Britannia)

9. nNea (Amsterdam, Hollanti)

10. La Balmesina(Barcelona, Espanja)