"Lähes yhtä vahvat – paitsi lain edessä": Hartwall sivalsi hallituksen lonkerolinjausta HS-etusivun mainoksessaan

– Lähes yhtä vahvat – paitsi lain edessä. Lakiuudistus on tuomassa kauppoihin alle 8 %:n alkoholijuomat, paitsi tislepohjaiset.

Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan kevään aikana.

Nykyisin luvanvaraisessa vähittäismyynnissä saa myydä enintään 5,5 prosentin vahvuisia alkoholijuomia ja valtion alkoholiyhtiöllä Alkolla on yksinoikeus yli 5,5-prosenttisten alkoholijuomien vähittäismyyntiin.

– Uudistamme alkoholipolitiikkaa vastuullisesti eurooppalaiseen suuntaan. Lakimuutos on jatkoa vuoden 2018 alkoholilain uudistukselle. Alkoholisääntelyä voidaan maltillisin askelin vapauttaa, koska kokonaiskulutus on jatkanut laskuaan, sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) sanoo hallituksen tiedotteessa.

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto on periaatteessa tyytyväinen muutoksen suunnasta, mutta on tyrmistynyt siitä, että muutos koskee vain käymisteitse valmistettuja juomia, ei juomasekoituksia. Esimerkiksi suuri osa vahvoista lonkeroista on juomasekoituksia.