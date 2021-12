Kuuluuko tämä ruoka sinun joulupöytääsi? Raivannut vaivihkaa tiensä suomalaisten uudeksi suosikiksi

Syödäänkö teilläkin jouluna bataattilaatikkoa? Tämä makeasta juureksesta valmistuva joululaatikko on muutamassa vuodessa kasvattanut huimasti suosiotaan suomalaisten joulupöydissä. Bataattilaatikko on noussut vanhojen tuttujen joululaatikoiden, peruna-, lanttu- ja porkkanalaatikon rinnalle – joissain kotitalouksissa joku vanhoista laatikoista on saanut väistyä bataattilaatikon tieltä.