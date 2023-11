1990-luvun suosikkisipsit katosivat yllättäen kaupoista – Estrella: Valmistus lopetettu

Kickers-sipsien fanit ovat saattaneet viime aikoina huomata kaupoissa epäilyttävän tyhjiä hyllyjä. Näitä 1990-luvun suosittuja muotosipsejä ei välttämättä ole enää löytynyt myynnistä lainkaan tai pusseja on saattanut olla jäljellä vain muutama.

Selvitimme sipsien valmistajalta Estrellalta, mitä Kickerseille on oikein tapahtunut.

Ysärihitti muutti muotoaan

Kickers-sipsejä on aiemmin ylistetty muun muassa Arttu Rantakärkän toimittamassa Sipsiblogissa .

– Kickersin naposteleminen on kuin ystävän tai rakkaan halaus raskaan työpäivän päätteeksi. Se on jotain, mihin muuttuvassa maailmassa edelleen toistaiseksi voi luottaa. Se on snackstaasi parhaasta päästä, ja nousee suurella sipsilistalla jaetulle ensimmäiselle sijalle, Sipsiblogissa arvioitiin vuonna 2020.