Miksi sipsipussin annoskoko on juuri 30 grammaa? Taffel kertoo syyn

Jos olet koskaan vilkaissut sipsipussin takaosaa, tiedät, että sipseillekin on määritelty annoskoko: 30 grammaa. Yllä olevalta videolta näet, miten monta sipsiä yhteen annokseen mahtuu!

Annoskokomerkintä tuli Suomeen maailmalta

30 gramman annoskoko ei ole sattumaa. Suomeen pussimerkintöjen tavat on saatu maailmalta.

Kaiken takana on GDA, siis Guideline Daily Amounts. Sillä tarkoitetaan ravintoaineiden viitteellistä päiväsaantia. Pussin tietojen on tarkoitus kertoa ymmärrettävällä tavalla, minkä verran elintarvike sisältää energiaa ja paljonko kyseinen määrä on vuorokausisuosituksesta.