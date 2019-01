Zimbabwen mielenosoitusvyyhti kärjistyy entisestään: Sotilaat ja poliisi syyllistyneet järjestelmälliseen kidutukseen

– (Poliisi ja sotilaat) ovat menneet ihmisten koteihin yöllä, käskeneet miehet ulos ja pakottaneet heidät maahan makaamaan. He ovat hakanneet heidät ja sitten ottaneet heidät kiinni tai käskeneet heitä pakenemaan, raportissa kerrotaan.

Komission mukaan poliisit ovat myös päästäneet koiriaan ihmisten kimppuun. Lisäksi joukkojen on kerrottu vieneen ihmisiltä muun muassa kännyköitä sekä rikkoneen asuntojen ovia ja ikkunoita.

Ihmiset pelkäävät poliisia



Mielenosoitukset saivat alkunsa polttoaineiden hinnankorotuksesta aiemmin tässä kuussa. Komission mukaan protesteissa on kuollut ainakin kahdeksan ihmistä. Useimmat on ammuttu kuoliaaksi.

– Faktat herättävät paljon kysymyksiä siitä, mikä on lainvalvojien kyky hallita väkijoukkoja. Vaikuttaa siltä, että he useimmissa tapauksissa turvautuvat raakaan ja liialliseen voimankäyttöön, mikä pahentaa tilannetta ja on johtanut kuolemiin, jotka olisi voitu välttää, raportissa sanotaan.