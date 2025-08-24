Kuvat: Näin Ukrainan itsenäisyyspäivää on juhlittu eri puolilla Eurooppaa

Ukrainassa ja muualla Euroopassa on vietetty tänään sunnuntaina Ukrainan neljättä itsenäisyyspäivää.
Ukrainan itsenäisyyspäivä on näkynyt katukuvassa tänään eri puolilla Eurooppaa ja se on muistettu myös muualla maailmassa.
Esimerkiksi Yhdysvaltain presidentti Donald Trump onnitteli Ukrainan presidenttiä Volodymyr Zelenskyiä Ukrainan itsenäisyyspäivän johdosta. Asia kävi ilmi Zelenskyin viestipalvelu X:ään aamulla jakamasta kuvasta.
Zelenskyille osoitetussa viestissään Trump sanoi Yhdysvaltojen kunnioittavan ukrainalaisten taisteluita sekä uskovan maan tulevaisuuteen itsenäisenä valtiona.
Zelenskyi kiitti Trumpia onnitteluista sekä tuesta maan itsenäisyyden puolustamisessa.
Yhdysvaltain Ukrainan-erityislähettiläs Keith Kellogg osallistui juhlallisuuksiin paikan päällä Kiovassa.
Myös Kanadan pääministeri Mark Carney matkusti Ukrainaan kunnioittaakseen maan itsenäisyyspäivää. Carney kirjoitti viestipalvelu X:ssä, että Kanadan tuki on horjumatonta.
Matvii Nebeiseichuk leikki Ukrainan lipun alla Ukrainan kansallispäivän United for Ukraine -tapahtumassa Senaatintorilla Helsingissä.Str / Lehtikuva
Auringonkukilla koristeltu Mio-koira Senaatintorilla.Str / Lehtikuva
Britanniassa pääministeri uudelleenjulkaisi viestipalvelu X:ssä puolustusministeriön Ukrainan itsenäisyyspäivän kannanoton, jossa todettiin, että "vaikeina aikoina siteet vahvistuvat": "Ukraina, et ole yksin."
Nainen kokeili myynnissä olevaa ukrainalaista rannekorua Ukrainan itsenäisyyspäivän tukitapahtumassa Pariisissa.AFP / Lehtikuva
Ihmiset kantoivat Ukrainan lippua itsenäisyyspäivän tapahtumassa Pariisissa.¨
Ukrainan itsenäisyyspäivää viettoa Place des Nations -aukiolla Yhdistyneiden kansakuntien (YK) päämajan edessä Genevessä Sveitsissä.