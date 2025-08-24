Kuvat: Näin Ukrainan itsenäisyyspäivää on juhlittu eri puolilla Eurooppaa

3:09imgUkrainan itsenäisyyspäivää vietettiin myös Helsingissä. Juhlallisuuksissa puhuivat muun muassa pääministeri Petteri Orpo ja eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho.
Julkaistu 24.08.2025 22:16
Ukrainassa ja muualla Euroopassa on vietetty tänään sunnuntaina Ukrainan neljättä itsenäisyyspäivää.

Ukrainan itsenäisyyspäivä on näkynyt katukuvassa tänään eri puolilla Eurooppaa ja se on muistettu myös muualla maailmassa.

Esimerkiksi Yhdysvaltain presidentti Donald Trump onnitteli Ukrainan presidenttiä Volodymyr Zelenskyiä Ukrainan itsenäisyyspäivän johdosta. Asia kävi ilmi Zelenskyin viestipalvelu X:ään aamulla jakamasta kuvasta.

Zelenskyille osoitetussa viestissään Trump sanoi Yhdysvaltojen kunnioittavan ukrainalaisten taisteluita sekä uskovan maan tulevaisuuteen itsenäisenä valtiona. 

Zelenskyi kiitti Trumpia onnitteluista sekä tuesta maan itsenäisyyden puolustamisessa.

Yhdysvaltain Ukrainan-erityislähettiläs Keith Kellogg osallistui juhlallisuuksiin paikan päällä Kiovassa.

Myös Kanadan pääministeri Mark Carney matkusti Ukrainaan kunnioittaakseen maan itsenäisyyspäivää. Carney kirjoitti viestipalvelu X:ssä, että Kanadan tuki on horjumatonta.

LK 24.8.2025 Matvii Nebeiseichuk Ukrainan lipun alla Ukrainan kansallispäivän United for Ukraine -tapahtumassa Senaatintorilla Helsingissä 24. elokuuta 2025.Matvii Nebeiseichuk leikki Ukrainan lipun alla Ukrainan kansallispäivän United for Ukraine -tapahtumassa Senaatintorilla Helsingissä.Str / Lehtikuva

LK 24.8.2025 Auringonkukilla koristeltu Mio-koira Ukrainan kansallispäivän United for Ukraine -tapahtumassa Senaatintorilla Helsingissä 24. elokuuta 2025.Auringonkukilla koristeltu Mio-koira Senaatintorilla.Str / Lehtikuva

Britanniassa pääministeri uudelleenjulkaisi viestipalvelu X:ssä puolustusministeriön Ukrainan itsenäisyyspäivän kannanoton, jossa todettiin, että "vaikeina aikoina siteet vahvistuvat": "Ukraina, et ole yksin."

LK 24.8.2025 Nainen kokeilee myynnissä olevaa ukrainalaista rannekorua Ukrainan itsenäisyyspäivän tukitapahtumassa Pariisissa 24. elokuuta 2025.Nainen kokeili myynnissä olevaa ukrainalaista rannekorua Ukrainan itsenäisyyspäivän tukitapahtumassa Pariisissa.AFP / Lehtikuva

AOP Ihmiset kantoivat Ukrainan lippua itsenäisyyspäivän tapahtumassa Pariisissa Ranskassa 24.8.2025.Ihmiset kantoivat Ukrainan lippua itsenäisyyspäivän tapahtumassa Pariisissa.¨

AOP Ihmiset pitelevät Ukrainan kansallislippuja mielenosoituksessa Ukrainan itsenäisyyspäivän kunniaksi Place des Nations -aukiolla Yhdistyneiden kansakuntien (YK) päämajan edessä Genevessä, Sveitsissä, 24. elokuuta 2025.Ukrainan itsenäisyyspäivää viettoa Place des Nations -aukiolla Yhdistyneiden kansakuntien (YK) päämajan edessä Genevessä Sveitsissä.

