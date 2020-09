Amnesty: Tuhansia mielenosoittajia pidätetty ja tuomittu Ranskassa mielivaltaisesti

– Tuhansia ihmisiä on rankaistu rauhanomaisista teoista, joita ei tulisi pitää rikoksina. Moni Amnestyn haastattelema ihminen on kertonut harkitsevansa mielenilmauksiin osallistumista tarkkaan, koska he pelkäävät sen seuraamuksia, sanoo Amnestyn Suomen osaston asiantuntija Anu Tuukkanen tiedotteessa.