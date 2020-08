Riisuttu alasti ja uhattu raiskata – Raakaa väkivaltaa pidätettyjä mielenosoittajia kohtaan Euroopan viimeisessä diktatuurissa Valko-Venäjällä

Rauhanomaisia mielenosoittajia on kidutettu pidätyskeskuksissa Valko-Venäjällä. Amnesty Internationalille ja paikallisille ihmisoikeusjärjestöille annetuissa lausunnoissa mielenosoittajat kertovat, että heitä on hakattu, riisuttu alasti ja uhattu raiskauksilla. Haastateltujen mukaan pahoinpitely on jatkunut koko pidätyksen ajan.

– Pidätyskeskuksista on tullut kidutuskammioita, joissa mielenosoittajat on pakotettu makaamaan liassa poliisien potkittavana ja hakattavana. Heitä on riisuttu alasti ja pahoinpidelty sadistisesti. Pidätetyt eivät ole rikkoneet lakia, he ovat vain osallistuneet rauhanomaisiin mielenosoituksiin. Valko-Venäjällä on käynnissä ihmisoikeuskatastrofi, johon on puututtava välittömästi, sanoo Amnestyn aluejohtaja Marie Struthers.