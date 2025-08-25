Postimees: Venäläisturisteja kuljettanut lentokone laskeutui Tallinnaan Ukrainan lennokki-iskujen vuoksi

Venäläisturisteja täynnä ollut lentokone laskeutui varhain sunnuntaiaamuna Viron pääkaupungin Tallinnan lentokentälle, kertoo virolaislehti Postimees.
Syynä laskeutumiseen olivat Ukrainan Venäjälle tekemät lennokki-iskut. Lentokone oli ollut matkalla Venäjän puolelle Pietariin, jonka lentokenttä oli iskujen vuoksi väliaikaisesti suljettu.
Egyptin Sharm el-Sheikhistä alkujaan lähtenyt kone jatkoi matkaansa Tallinnasta Pietariin sunnuntaina aamupäivästä hieman kello 11 jälkeen.
