Postimees: Venäläisturisteja kuljettanut lentokone laskeutui Tallinnaan Ukrainan lennokki-iskujen vuoksi

Tallinnaan laskeutunut venäläisturisteja kuljettanut kone jatkoi myöhemmin matkaansa Pietariin. Kuvituskuva./All Over Press
Julkaistu 15 minuuttia sitten

MTV UUTISET – STT

Venäläisturisteja täynnä ollut lentokone laskeutui varhain sunnuntaiaamuna Viron pääkaupungin Tallinnan lentokentälle, kertoo virolaislehti Postimees.

Syynä laskeutumiseen olivat Ukrainan Venäjälle tekemät lennokki-iskut. Lentokone oli ollut matkalla Venäjän puolelle Pietariin, jonka lentokenttä oli iskujen vuoksi väliaikaisesti suljettu.

Egyptin Sharm el-Sheikhistä alkujaan lähtenyt kone jatkoi matkaansa Tallinnasta Pietariin sunnuntaina aamupäivästä hieman kello 11 jälkeen.

Suomessa asiasta ovat aiemmin uutisoineet muun muassa Ilta-Sanomat ja Helsingin Sanomat.

