Valko-Venäjän poliisi kiduttaa kiinni otettuja mielenosoittajia yleisesti, kertoo paikallinen ihmisoikeusjärjestö

Valko-Venäjällä on järjestetty suuria mielenosoituksia elokuussa pidettyjen vaalien jälkeen, kun vaalien voittajaksi julistettiin presidentti Aljaksadr Lukashenka. Protestien yhteydessä on otettu kiinni tuhansia ihmisiä. Yksistään viime viikonloppuna sadat ihmiset joutuivat kiinniotetuiksi.

"Poliisi voi tehdä mitä vain"

Stefanovitsh kertoo, että Vjasna on koonnut todistuksia yli 500 ihmiseltä, jotka turvallisuuskoneisto on ottanut kiinni.

Poliisin, erikoisjoukko Omonin ja sotilaspoliisin hoteisiin otetut ovat kertoneet, miten heitä on kidutettu etälamauttimilla ja miten suuria ihmisjoukkoja on sullottu pieniin selleihin ilman ruokaa ja juomaa. Ihmisiä on peloteltu raiskauksilla, ja useita on pidetty polvillaan alastomina asfaltilla tuntien ajan, Stefanovitsh kuvailee.